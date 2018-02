Feb 22 (Reuters) - Allianz Malaysia Bhd:

* QTRLY ‍REVENUE 1.21 BILLION RGT; QTRLY NET PROFIT 86.8 MILLION RGT

* YEAR AGO QTRLY REVENUE 1.21 BILLION RGT, YEAR AGO QTRLY NET PROFIT 90 MILLION RGT ‍​

* INTERIM ORDINARY SHARE DIVIDEND OF 12 SEN PER SHARE & INTERIM PREFERENCE SHARE DIVIDEND OF 14.4 SEN PER SHARE FOR FY ENDED DEC 31 Source text: (bit.ly/2Cct1E6) Further company coverage: