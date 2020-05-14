BRIEF-Allied Electronics Corp FY HEPS Increased By 2% To 182 Cents

May 14 (Reuters) - Allied Electronics Corporation Ltd:
* FY REVENUE INCREASED BY 6% TO R16.7BN ON A STATUTORY BASIS
* ALLIED ELECTRONICS CORP- FY OVERALL NET DEBT REDUCED TO R1.1BN (INCLUDING DEFERRED DISPOSAL RECEIPTS), AGAINST R1.3BN AS AT END OF FY19
* ALLIED ELECTRONICS CORPORATION - PRUDENT TO PRESERVE CASH AND TO DECLARE DIVIDEND 40% LESS THAN WOULD OTHERWISE HAVE BEEN DECLARED
* A FINAL CASH DIVIDEND OF 26 CENTS PER SHARE HAS BEEN DECLARED FOR FINANCIAL YEAR
* COVID-19 IS EXPECTED TO HAVE A NEGATIVE IMPACT FOR YEAR AHEAD
* ALLIED ELECTRONICS CORPORATION - CALCULATED AS PERCENTAGE OF FY2020 REVENUE, EXPECT MID SINGLE-DIGIT REDUCTION IN REVENUE DUE TO COVID-19
* IMPLEMENTED A NUMBER OF COST SAVINGS INITIATIVES FOR 2021 FINANCIAL YEAR
* ALLIED ELECTRONICS CORPORATION - REVERSING 2020 SALARY INCREASES FOR SOUTH AFRICAN STAFF
* ALLIED ELECTRONICS CORPORATION - COST SAVINGS INITIATIVES ARE ESTIMATED TO SAVE IN REGION OF R500M Source text for Eikon: Further company coverage: