BRIEF-Allied Irish Banks announces results of Court Meeting and EGM

Nov 3 (Reuters) - Allied Irish Banks Plc
* 2 MEETINGS OF AIB BANK SHAREHOLDERS WERE HELD IN CONNECTION WITH CORPORATE REORGANISATION PURSUANT TO WHICH AIB GROUP PLC WILL BE HOLDING CO OF AIB GROUP
* FIRST MEETING WAS A MEETING, CONVENED BY HIGH COURT OF IRELAND, OF SHAREHOLDERS OF AIB BANK OTHER THAN AIB HOLDCO TO APPROVE SCHEME
* SECOND MEETING WAS AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AIB BANK SHAREHOLDERS TO APPROVE CERTAIN MATTERS RELATED TO SCHEME
* AT THESE MEETINGS, ALL RESOLUTIONS WERE DULY PASSED. Source text for Eikon: Further company coverage: