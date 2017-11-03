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BRIEF-Allied Irish Banks announces results of Court Meeting and EGM
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#Financials
November 3, 2017 / 3:46 PM / in an hour

BRIEF-Allied Irish Banks announces results of Court Meeting and EGM

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 3 (Reuters) - Allied Irish Banks Plc

* ‍ 2 MEETINGS OF AIB BANK SHAREHOLDERS WERE HELD IN CONNECTION WITH CORPORATE REORGANISATION PURSUANT TO WHICH AIB GROUP PLC WILL BE HOLDING CO OF AIB GROUP

* ‍FIRST MEETING WAS A MEETING, CONVENED BY HIGH COURT OF IRELAND, OF SHAREHOLDERS OF AIB BANK OTHER THAN AIB HOLDCO TO APPROVE SCHEME​

* ‍SECOND MEETING WAS AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AIB BANK SHAREHOLDERS TO APPROVE CERTAIN MATTERS RELATED TO SCHEME​

* ‍AT THESE MEETINGS, ALL RESOLUTIONS WERE DULY PASSED.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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