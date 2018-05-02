BRIEF-Allied Properties Qtrly FFO Per Unit $0.54

May 2 (Reuters) - Allied Properties Real Estate Investment Trust:
* ALLIED ANNOUNCES FIRST-QUARTER RESULTS
* MANAGEMENT EXPECTS OPERATING, ACQUISITION & DEVELOPMENT ENVIRONMENTS “TO REMAIN SUPPORTIVE THIS YEAR”
* INTERNAL FORECAST CONTEMPLATES SOLID MID-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE GROWTH IN SAME-ASSET NOI IN FY
* SEES LOW-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE GROWTH IN FFO PER UNIT IN FY
* SEES HIGH-SINGLE-DIGIT PERCENTAGE GROWTH IN AFFO PER UNIT IN FY
* MANAGEMENT EXPECTS CONTINUED GROWTH IN ALLIED’S NAV PER UNIT OVER REMAINDER OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: