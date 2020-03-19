Healthcare
March 19, 2020 / 5:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Allied Technologies Says Group Will Close All Ops In Malacca & Johor Bahru From 18 March Until 31 March

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Allied Technologies Ltd:

* ALLIED TECHNOLOGIES LTD - GROUP WILL CLOSE ALL OPERATIONS IN MALACCA & JOHOR BAHRU FROM 18 MARCH UNTIL 31 MARCH

* ALLIED TECHNOLOGIES- OPERATIONS IN BOTH MALACCA AND JOHOR BAHRU WILL RESUME ON 1 APRIL, SUBJECT TO ANY FURTHER DIRECTIVE(S) FROM MALAYSIA GOVERNMENT

* ALLIED TECHNOLOGIES - COVID-19 MAY POTENTIALLY IMPAIR GROUP’S EARNINGS CAPACITY, ABILITY TO SECURE NEW SALES IN NEXT 12 MONTHS

* ALLIED TECHNOLOGIES - CLOSING OF OPERATIONS IN MALACCA & JOHOR BAHRU IN LIGHT OF MALAYSIA’S MOVEMENT CONTROL ORDER Source text for Eikon: Further company coverage:

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