Healthcare
June 4, 2020 / 12:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Alligator Bioscience And Scandion Oncology Sign Preclinical Agreement

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Alligator Bioscience AB:

* ALLIGATOR BIOSCIENCE AND SCANDION ONCOLOGY SIGN PRECLINICAL AGREEMENT TO EXPLORE COMBINATION THERAPIES FOR CHEMOTHERAPY AND IMMUNO-ONCOLOGY

* EXPECTATION IS THAT SCO-101 WILL REVERT CHEMOTHERAPY RESISTANCE AND THEREBY FURTHER STRENGTHENING ANTI-TUMOR EFFECTS OF MITAZALIMAB

* RESULTS FROM STUDIES IN THIS COLLABORATION ARE EXPECTED DURING FIRST HALF OF 2021

* COMPANIES TO EXPLORE ANTI-TUMOR EFFICACY OF CD40 ANTIBODY MITAZALIMAB IN COMBINATION WITH SCO-101 AS AN ADDITION TO CHEMOTHERAPY

* TWO COMPANIES HAVE AGREED TO EXPLORE ANTI-TUMOR EFFICACY OF CD40 ANTIBODY MITAZALIMAB (ALLIGATOR BIOSCIENCE) IN COMBINATION WITH SCO-101 (SCANDION ONCOLOGY) AS AN ADDITION TO CHEMOTHERAPY IN RESISTANT PRECLINICAL TUMOR MODELS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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