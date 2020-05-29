Healthcare
May 29, 2020 / 12:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Alligator Bioscience Presents Novel Phase I Data For Its Bispecific Drug Candidate ATOR-1015

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Alligator Bioscience AB:

* ALLIGATOR BIOSCIENCE PRESENTS NOVEL SUPPORTIVE PHASE I DATA AT ASCO FOR ITS CTLA-4 X OX40 BISPECIFIC DRUG CANDIDATE ATOR-1015

* DRUG RELATED ADVERSE EVENTS IN STUDY HAVE GENERALLY BEEN MILD AND TRANSIENT

* RESULTS PRESENTED AT ASCO SUPPORT FACT THAT ATOR-1015 COULD BE A SAFER AND MORE EFFICACIOUS DRUG THAN CURRENT TREATMENT OPTIONS FOR SPREAD CANCER DISEASE

* NO DOSE-LIMITING TOXICITY OR SEVERE IMMUNE-RELATED ADVERSE EVENTS HAVE BEEN REPORTED.

* WE ARE VERY MUCH LOOKING FORWARD TO MOVING ATOR-1015 INTO EFFICACY STUDIES

* DUE TO POSITIVE TOLERABILITY PROFILE OF ATOR-1015, DOSE ESCALATION WILL CONTINUE AT EVEN HIGHER DOSES THAN EXPECTED BUT STILL ALLOWS FOR A PRELIMINARY EFFICACY READOUT IN MELANOMA PATIENTS ALREADY TOWARDS END OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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