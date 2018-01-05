FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 5, 2018 / 9:37 PM / in an hour

BRIEF-Alliqua Biomedical Announces Definitive Asset Purchase Agreement With Celularity Inc

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Alliqua Biomedical Inc:

* ALLIQUA BIOMEDICAL, INC. ANNOUNCES DEFINITIVE ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH CELULARITY, INC.

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - DEAL FOR $29.0 MILLION

* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ADVANCED BIOLOGIC WOUND CARE BUSINESS

* ALLIQUA BIOMEDICAL - AS PER DEAL, CELULARITY WILL ALSO ACQUIRE ALL OF PROPERTY, ASSETS AND RIGHTS RELATING TO CO‘S ULTRAMIST THERAPY SYSTEM

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - CO‘S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY APPROVED ENTERING INTO AGREEMENT

* ALLIQUA BIOMEDICAL INC - NO DEBT OR SIGNIFICANT LIABILITIES ARE BEING ASSUMED BY CELULARITY IN TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.