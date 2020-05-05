Healthcare
May 5, 2020 / 9:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Allstate Corp Reports Qtrly Adjusted EPS Of $3.54

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Allstate Corp:

* THE ALLSTATE CORPORATION ANNOUNCES AVAILABILITY OF FIRST QUARTER 2020 RESULTS

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $3.54

* QTRLY CONSOLIDATED REVENUES $ 10,076 MILLION VERSUS $ 10,990 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.50, REVENUE VIEW $8.56 BILLION — REFINITIV IBES DATA

* PROPERTY-LIABILITY WRITTEN PREMIUM OF $8.59 BILLION INCREASED 3.2% IN THE FIRST QUARTER OF 2020 COMPARED TO THE PRIOR YEAR

* QTRLY PROPERTY AND LIABILITY COMBINED RATIO OF 84.9 IN THE FIRST QUARTER OF 2020

* QTRLY PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PREMIUMS $ 9,235 MILLION VERSUS $ 8,802 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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