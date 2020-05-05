BRIEF-Allstate Corp Reports Qtrly Adjusted EPS Of $3.54

May 5 (Reuters) - Allstate Corp:
* THE ALLSTATE CORPORATION ANNOUNCES AVAILABILITY OF FIRST QUARTER 2020 RESULTS
* QTRLY CONSOLIDATED REVENUES $ 10,076 MILLION VERSUS $ 10,990 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.50, REVENUE VIEW $8.56 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* PROPERTY-LIABILITY WRITTEN PREMIUM OF $8.59 BILLION INCREASED 3.2% IN THE FIRST QUARTER OF 2020 COMPARED TO THE PRIOR YEAR
* QTRLY PROPERTY AND LIABILITY COMBINED RATIO OF 84.9 IN THE FIRST QUARTER OF 2020
* QTRLY PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE PREMIUMS $ 9,235 MILLION VERSUS $ 8,802 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)