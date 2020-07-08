BRIEF-Allstate Says Agreed to Acquire Of National General

July 7 (Reuters) - Allstate Corp:
* ALLSTATE EXPANDS PERSONAL LINES MARKET POSITION WITH ACQUISITION OF NATIONAL GENERAL
* ALLSTATE CORP - AGREED TO ACQUIRE NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORPORATION FOR APPROXIMATELY $4 BILLION IN CASH
* AGREED TO ACQUIRE NATIONAL GENERAL HOLDINGS CORPORATION FOR $34.50 PER SHARE
* WILL FUND SHARE PURCHASE BY DEPLOYING $2.2 BILLION IN COMBINED CASH RESOURCES, SUBJECT TO MARKET, ISSUING $1.5 BILLION OF NEW SENIOR DEBT
* EXPECTS TO MAINTAIN ITS CURRENT SHARE REPURCHASE PROGRAM.
* NATIONAL GENERAL’S BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED TRANSACTION
* NATIONAL GENERAL’S BOARD OF DIRECTORS APPROVAL INCLUDES A BREAKUP FEE OF $132.5 MILLION
* MSD CAPITAL, WHICH OWNS APPROXIMATELY 7.4% OF NATIONAL GENERAL’S OUTSTANDING COMMON SHARES, ALSO SUPPORTS TRANSACTION
* TRANSACTION WILL BE ACCRETIVE TO ADJUSTED NET INCOME EARNINGS PER SHARE AND RETURN ON EQUITY BEGINNING IN FIRST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: