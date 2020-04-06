Healthcare
April 6, 2020 / 12:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Allstate Says Auto Insurance Customers To Get Shelter-In-Place Payback

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Allstate Corp:

* ALLSTATE CORP - ALLSTATE, ESURANCE AND ENCOMPASS PERSONAL AUTO INSURANCE CUSTOMERS WILL RECEIVE A SHELTER-IN-PLACE PAYBACK

* ALLSTATE - MOST ESURANCE & ENCOMPASS CUSTOMERS TO GET 15% OF THEIR MONTHLY PREMIUM IN APRIL AND MAY, TOTALING MORE THAN $600 MILLION

* ALLSTATE CORP - MAKING ALLSTATE IDENTITY PROTECTION PRODUCT FREE FOR REST OF YEAR WITH NO OPT-OUT-REQUIREMENT

* ALLSTATE - EXPANDING INSURANCE COVERAGE FOR CUSTOMERS WHO USE PERSONAL VEHICLES TO DELIVER FOOD, MEDICINE AND OTHER GOODS FOR COMMERCIAL PURPOSES Source: (bit.ly/2JJHBEU) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below