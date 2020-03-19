Healthcare
March 19, 2020 / 2:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-ALM. Brand Financial Forecast For 2020 Earnings Affected By Covid-19

1 Min Read

March 19 (Reuters) - ALM. Brand A/S:

* STABLE UNDERLYING EARNINGS DEVELOPMENT – RETURN ON INVESTMENTS HIT BY DEVELOPMENT ON FINANCIAL MARKETS

* FINANCIAL FORECAST FOR 2020 EARNINGS AFFECTED BY COVID-19

* ALM. BRAND CHANGES EXPECTATIONS FOR PROFIT BEFORE TAX FOR YEAR

* UPDATES GUIDANCE FOR PRE-TAX PROFIT IN 2020 TO DKK 550-700 MILLION AGAINST PREVIOUS GUIDANCE OF DKK 650-700 MILLION

* FINANCIAL TARGETS FOR 2022 ARE NOT AFFECTED BY CURRENT DEVELOPMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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