BRIEF-Alma Media: Alma Regions may cut up to 35 jobs

Oct 10 (Reuters) - ALMA MEDIA OYJ:
* ALMA REGIONS STREAMLINES ITS OPERATIONS AND STARTS STATUTORY PERSONNEL NEGOTIATIONS
* STATUTORY PERSONNEL NEGOTIATIONS THAT ALMA REGIONS IS STARTING WITH ITS EMPLOYEES CONCERN ALL EMPLOYEE GROUPS IN PUBLISHING BUSINESS
* ACCORDING TO CURRENT ESTIMATES, IMPLEMENTING PLANNED MEASURES MAY LEAD TO A REDUCTION OF 35 EMPLOYEES AT MOST
* ALL IN ALL, APPROXIMATELY 360 PEOPLE ARE IN SCOPE OF THESE NEGOTIATIONS
* PRINTING AND DISTRIBUTION COMPANY ALMA MANU OY IS NOT IN SCOPE OF THESE NEGOTIATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)