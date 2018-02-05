BRIEF-Alm.Brand To Acquire Activities Of Saxo Privatbank A/S

Feb 5 (Reuters) - ALM. BRAND A/S:
* ACQUISITION WILL INCREASE ALM. BRAND BANK‘S BUSINESS VOLUME BY ABOUT 50%
* EXPECTS TO SIGNIFICANTLY IMPROVE ITS EARNINGS ONCE INTEGRATION WITH ITS CURRENT ACTIVITIES HAS BEEN COMPLETED
* SELLER OF ACTIVITIES IS SAXO PRIVATBANK A/S, A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF SAXO BANK A/S
* ACQUISITION OF ACTIVITIES OF SAXO PRIVATBANK A/S WAS MADE ON 5 FEBRUARY 2018 WITH EXPECTED TAKEOVER ON 1 APRIL 2018
* TOTAL SYNERGIES AND HENCE CONTRIBUTIONS FROM ACQUIRED ACTIVITIES ARE EXPECTED TO AMOUNT TO SOME DKK 75 MILLION ANNUALLY
* ACQUISITION IS SUBJECT TO APPROVAL BY DANISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY AND DANISH COMPETITION AND CONSUMER AUTHORITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)