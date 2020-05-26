Healthcare
May 26, 2020 / 11:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Alnylam Announces U.S. FDA Has Granted Priority Review Of Lumasiran New Drug Application For Treatment Of Primary Hyperoxaluria Type 1

1 Min Read

May 26 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* ALNYLAM ANNOUNCES U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HAS GRANTED PRIORITY REVIEW OF THE LUMASIRAN NEW DRUG APPLICATION FOR THE TREATMENT OF PRIMARY HYPEROXALURIA TYPE 1

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - PDUFA DATE SET FOR DEC 3, 2020

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - FDA INDICATED NOT PLANNING ADVISORY COMMITTEE MEETING AS PART OF LUMASIRAN NDA REVIEW

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - MARKETING AUTHORISATION APPLICATION FOR LUMASIRAN SUBMITTED TO, VALIDATED BY EMA

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - FDA ALSO GRANTED PRIORITY REVIEW FOR LUMASIRAN NDA Source text for Eikon: Further company coverage:

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