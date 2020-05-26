BRIEF-Alnylam Announces U.S. FDA Has Granted Priority Review Of Lumasiran New Drug Application For Treatment Of Primary Hyperoxaluria Type 1

May 26 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:
* ALNYLAM ANNOUNCES U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION HAS GRANTED PRIORITY REVIEW OF THE LUMASIRAN NEW DRUG APPLICATION FOR THE TREATMENT OF PRIMARY HYPEROXALURIA TYPE 1
* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - PDUFA DATE SET FOR DEC 3, 2020
* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - FDA INDICATED NOT PLANNING ADVISORY COMMITTEE MEETING AS PART OF LUMASIRAN NDA REVIEW
* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - MARKETING AUTHORISATION APPLICATION FOR LUMASIRAN SUBMITTED TO, VALIDATED BY EMA
* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - FDA ALSO GRANTED PRIORITY REVIEW FOR LUMASIRAN NDA Source text for Eikon: Further company coverage: