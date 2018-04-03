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April 3, 2018 / 9:18 PM / in a day

BRIEF-Alnylam Pharma Co, Agilent Technologies Entered Manufacturing Services Agreement Providing For Supply Of Patisiran Drug Substance By Agilent

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals:

* CO, AGILENT TECHNOLOGIES ENTERED MANUFACTURING SERVICES AGREEMENT PROVIDING FOR SUPPLY OF PATISIRAN DRUG SUBSTANCE BY AGILENT

* AGREEMENT HAS INITIAL TERM OF 5 YEARS, WHICH IS SUBJECT TO AUTOMATIC RENEWAL TERMS OF 2 YEARS

* PURSUANT TO AGREEMENT, CO REQUIRED TO PROVIDE ROLLING FORECASTS FOR PRODUCT ON QUARTERLY BASIS

* ‍PURSUANT TO DEAL, AGILENT HAS AGREED TO MANUFACTURE, SUPPLY TO CO, ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS REQUIRED FOR PATISIRAN FOR COMMERCIAL SALE​

* WILL BE REQUIRED TO PROVIDE INITIAL PAYMENT TO COVER RAW MATERIAL PURCHASES AND RESERVE APPROPRIATE RESOURCES UNDER AGREEMENT Source text: (bit.ly/2Jj6NAU) Further company coverage:

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