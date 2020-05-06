Healthcare
May 6, 2020 / 12:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Alnylam Pharmaceuticals Reports Q1 2020 Financial Results

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND HIGHLIGHTS RECENT PERIOD ACTIVITY

* SEES FY 2020 REVENUE UP 5 PERCENT

* LOWERS 2020 GUIDANCE RANGE FOR ONPATTRO REVENUE FROM $285-$315 MILLION TO $270-$300 MILLION DUE TO COVID-19 PANDEMIC

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS - CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE DEBT AND EQUITY SECURITIES, AND RESTRICTED INVESTMENTS WERE $1.37 BILLION AT END OF Q1 2020

* SEES FY 2020 GAAP RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SG&A EXPENSES OF $1,155 MILLION - $1,250 MILLION

* QTRLY LOSS PER SHARE OF $1.62

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.89 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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