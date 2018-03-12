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March 12, 2018 / 11:10 AM / in 8 minutes

BRIEF-Alnylam Retains Global Rights To Lumasiran, Investigational RNAi Therapeutic For Treatment Of Primary Hyperoxaluria Type 1

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Alnylam Pharmaceuticals Inc:

* ALNYLAM RETAINS GLOBAL RIGHTS TO LUMASIRAN, AN INVESTIGATIONAL RNAI THERAPEUTIC FOR THE TREATMENT OF PRIMARY HYPEROXALURIA TYPE 1 (PH1)

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - ‍COMPANY PLANS TO ACCELERATE DEVELOPMENT WITH PHASE 3 START IN LATE 2018​

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - ‍LUMASIRAN GRANTED BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION BY UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION​

* ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - ‍SANOFI GENZYME HAS DECLINED ITS OPT-IN FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF LUMASIRAN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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