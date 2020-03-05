Healthcare
March 5, 2020 / 5:47 PM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Alpha MOS Receives ISO 9001 Certification

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Alpha MOS SA:

* ALPHA MOS ANNOUNCES THAT IT HAS RECEIVED ISO 9001 CERTIFICATION

* THE CERTIFICATION CONCERNS ALL THE COMPANIES OF THE ALPHA MOS GROUP (TOULOUSE), INCLUDING THE SUBSIDIARIES ALPHA MOS AMERICA (MARYLAND) AND ALPHA MOS ASIA (SHANGHAI)

* CERTIFICATION COVERS ALL BUSINESS ACTIVITIES, INCLUDING PRODUCT DEVELOPMENT, MARKETING, MANUFACTURING MANAGEMENT AND SALES OF SENSORY ANALYSIS SOLUTIONS

* ISO 9001:2015 CERTIFICATION, AN INTERNATIONALLY RECOGNIZED STANDARD THAT ENSURES THAT PRODUCTS AND SERVICES MEET THE NEEDS OF CUSTOMERS THROUGH AN EFFECTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Source text: bit.ly/2PO9csb Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below