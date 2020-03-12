Healthcare
March 12, 2020 / 11:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Alpha Pro Tech Sees Continued Demand For Personal Protective Equipment Products In Response To Coronavirus Pandemic

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Alpha Pro Tech Ltd:

* ALPHA PRO TECH SEES CONTINUED DEMAND FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT PRODUCTS IN RESPONSE TO CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC

* ALPHA PRO - AS OF MARCH 11, BOOKED ABOUT $22.6 MILLION IN ORDERS FOR CO’S PROPRIETARY N-95 PARTICULATE RESPIRATOR FACE MASK SINCE JAN 27, 2020

* ALPHA PRO TECH LTD - MAINTAINS EXPECTATIONS TO FULFILL ABOUT $4.0 MILLION OF CURRENTLY BOOKED ORDERS IN Q1 OF 2020

* ALPHA PRO TECH LTD - EXPECTS TO FULFILL REMAINING $18.6 MILLION IN BACKLOG OF ORDERS TO BE FULFILLED BY EARLY IN Q3 OF 2020

* ALPHA PRO TECH - MAINTAINS EXPECTATIONS TO FULFILL ABOUT $4 MILLION OF CURRENTLY BOOKED ORDERS IN Q1

* ALPHA PRO TECH LTD - STILL EXPECTS RAMP UP PLAN ON N-95 FACE MASK PRODUCTION TO BE COMPLETED BY EARLY MAY

* ALPHA PRO TECH - ORDERS OF CO’S LINE OF FACE SHIELD PRODUCTS HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY SINCE JAN 27, 2020, CURRENTLY TOTALING OVER $1.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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