BRIEF-Alpha Pro Tech Sees Continued Demand For Personal Protective Equipment Products In Response To Coronavirus Pandemic

March 12 (Reuters) - Alpha Pro Tech Ltd:
* ALPHA PRO TECH SEES CONTINUED DEMAND FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT PRODUCTS IN RESPONSE TO CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC
* ALPHA PRO - AS OF MARCH 11, BOOKED ABOUT $22.6 MILLION IN ORDERS FOR CO’S PROPRIETARY N-95 PARTICULATE RESPIRATOR FACE MASK SINCE JAN 27, 2020
* ALPHA PRO TECH LTD - MAINTAINS EXPECTATIONS TO FULFILL ABOUT $4.0 MILLION OF CURRENTLY BOOKED ORDERS IN Q1 OF 2020
* ALPHA PRO TECH LTD - EXPECTS TO FULFILL REMAINING $18.6 MILLION IN BACKLOG OF ORDERS TO BE FULFILLED BY EARLY IN Q3 OF 2020
* ALPHA PRO TECH - MAINTAINS EXPECTATIONS TO FULFILL ABOUT $4 MILLION OF CURRENTLY BOOKED ORDERS IN Q1
* ALPHA PRO TECH LTD - STILL EXPECTS RAMP UP PLAN ON N-95 FACE MASK PRODUCTION TO BE COMPLETED BY EARLY MAY
* ALPHA PRO TECH - ORDERS OF CO’S LINE OF FACE SHIELD PRODUCTS HAVE INCREASED SIGNIFICANTLY SINCE JAN 27, 2020, CURRENTLY TOTALING OVER $1.6 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: