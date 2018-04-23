FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 23, 2018 / 8:16 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Alphabet Inc Reports Q1 Earnings Per Share Of $13.33

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Alphabet Inc:

* QUARTERLY AGGREGATE PAID CLICKS UP 55 PERCENT

* QUARTERLY TOTAL TRAFFIC ACQUISITION COSTS $6,288 MILLION VERSUS $4,629 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QUARTERLY REVENUE $31,146 MILLION VERSUS $24,750 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QUARTERLY AGGREGATE COST-PER-CLICK DOWN 18 PERCENT

* QUARTERLY GOOGLE SEGMENT REVENUE $30,996 MILLION

* QUARTERLY INCREASE IN CONSTANT CURRENCY REVENUE WAS 23 PERCENT

* QUARTERLY GOOGLE ADVERTISING REVENUE $26,642 MILLION VERSUS $21,411 MILLION REPORTED LAST YEAR

* QUARTERLY OTHER BETS REVENUES $150 MILLION VERSUS $132 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $9.28, REVENUE VIEW $30.29 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SAYS Q1 2018 FINANCIAL RESULTS WERE AFFECTED BY NEW ACCOUNTING STANDARD (ASU 2016-01)

* SAYS QUARTERLY EARNINGS PER SHARE INCLUDES POSITIVE IMPACT OF $3.40 AS A RESULT OF NEW ACCOUNTING STANDARD Source text: bit.ly/2HogkF8 Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.