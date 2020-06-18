Healthcare
June 18, 2020 / 12:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Alpine Immune Sciences And Abbvie Announce Option And License Agreement For Development And Commercialization Of ALPN-101

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Abbvie Inc:

* ALPINE IMMUNE SCIENCES AND ABBVIE ANNOUNCE OPTION AND LICENSE AGREEMENT FOR THE DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF ALPN-101

* ALPINE IMMUNE SCIENCES INC - GRANTS ABBVIE OPTION TO LICENSE WORLDWIDE RIGHTS TO ALPN-101

* ALPINE IMMUNE SCIENCES INC - TO RECEIVE $60 MILLION IN AN UPFRONT CASH PAYMENT FROM ABBVIE

* ALPINE IMMUNE SCIENCES INC - ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $805 MILLION FOR EXERCISE OF OPTION AND SUCCESS-BASED DEVELOPMENT, MILESTONES

* ALPINE IMMUNE SCIENCES INC - TO CONDUCT A PHASE 2 STUDY IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS DURING OPTION PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

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