Healthcare
June 18, 2020 / 12:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Alpine Immune Sciences Says Anticipate Having Enough Cash To Fund Planned Operations Into 2023

1 Min Read

June 18 (Reuters) - Alpine Immune Sciences Inc:

* ALPINE IMMUNE SCIENCES - ANTICIPATES HAVING ENOUGH CASH TO FUND PLANNED OPERATIONS INTO 2023, EXCLUDING REVENUE FROM EXISTING PARTNERSHIPS OR NEW ARRANGEMENTS

* ALPINE IMMUNE SCIENCES - WILL CEASE ENROLLMENT IN AND INTENDS TO TERMINATE BALANCE TRIAL

* ALPINE IMMUNE SCIENCES - INTENDS TO TERMINATE BALANCE, PHASE 1B/2, OPEN-LABEL, DOSE ESCALATION AND EXPANSION TRIAL OF ALPN-101, FOR STRATEGIC REASONS Source: (bit.ly/2AMSsx4) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below