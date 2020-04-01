Healthcare
April 1, 2020 / 11:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ALS Ltd Updates On Independent Investigation Of Certification Of Coal Samples

1 Min Read

April 2 (Reuters) - ALS Ltd:

* UPDATES ON INDEPENDENT INVESTIGATION OF CERTIFICATION OF COAL SAMPLES

* INDEPENDENT INVESTIGATION IDENTIFIED EVIDENCE ABOUT 45-50% OF CERTIFICATES OF ANALYSIS MANUALLY AMENDED WITHOUT JUSTIFICATION

* EMPLOYMENT OF GM COAL SERVICES HAS SINCE BEEN TERMINATED & OTHER 3 STAFF ARE NO LONGER EMPLOYED BY BUSINESS

* NO EVIDENCE OF BRIBERY OR OTHER THIRD-PARTY PAYMENTS INVOLVING ALS STAFF HAS BEEN FOUND OR INDICATED

* REVIEW FOUND NO EVIDENCE OF ANY SIMILAR PRACTICES ELSEWHERE IN GROUP Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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