FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
July 26, 2018 / 5:14 AM / in an hour

BRIEF-Also Holding H1 Net Profit Down At 27.0 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

July 26 (Reuters) - Also Holding AG:

* GROUP NET PROFIT OF 27.0 MILLION EUROS IN H1 OF 2018 (PREVIOUS-YEAR PERIOD 36.9 MILLION EUROS)

* H1 PROFIT BEFORE TAXES (EBT) OF 40.5 MILLION EUROS (PREVIOUS-YEAR PERIOD 51.4 MILLION EUROS).

* H1 EBT AMOUNTED TO 49.5 MILLION EUROS (PREVIOUS-YEAR PERIOD 48.2 MILLION EUROS)

* H1 NET SALES INCREASED FROM 4 130 TO 4 181 MILLION EUROS (+1.2 PERCENT) WITH STABLE MARKET SHARES

* OUTLOOK 2018: CONTINUES TO EXPECT HIGHER INCREASE IN NET SALES THAN MARKET GROWTH FORECASTED BY GARTNER

* OUTLOOK 2018: GROUP NET PROFIT IS AGAIN EXPECTED TO GROW FASTER THAN NET SALES

* CONFIRMS ITS MEDIUM-TERM TARGETS Source text: bit.ly/2NMHjgx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.