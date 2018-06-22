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Switzerland Market Report
June 22, 2018 / 12:15 PM / in 2 hours

BRIEF-Alstom Awarded Contract By SBB For Control Systems Of Astoro Fleet

Reuters Staff

1 Min Read

June 22 (Reuters) - ALSTOM:

* ALSTOM TO UPGRADE THE ON-BOARD TRAIN CONTROL SYSTEM ON HIGH-SPEED TRAINS IN SWITZERLAND

* TRAIN WILL BE ABLE TO OPERATE UNDER THIS NEW ETCS BASELINE 3 SYSTEM IN FOUR COUNTRIES: SWITZERLAND, ITALY, GERMANY AND AUSTRIA

* CONTRACT BY SBB, THE SWISS FEDERAL RAILWAYS

* THIS PROJECT WILL BE LED BY ALSTOM’S SIGNALLING TEAMS BASED IN BOLOGNA AND FLORENCE IN ITALY

* TRAIN WILL BE ABLE TO OPERATE UNDER THIS NEW ETCS BASELINE 3 SYSTEM IN FOUR COUNTRIES: SWITZERLAND, ITALY, GERMANY AND AUSTRIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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