BRIEF-Alstom Awarded Contract By SBB For Control Systems Of Astoro Fleet

June 22 (Reuters) - ALSTOM:
* ALSTOM TO UPGRADE THE ON-BOARD TRAIN CONTROL SYSTEM ON HIGH-SPEED TRAINS IN SWITZERLAND
* TRAIN WILL BE ABLE TO OPERATE UNDER THIS NEW ETCS BASELINE 3 SYSTEM IN FOUR COUNTRIES: SWITZERLAND, ITALY, GERMANY AND AUSTRIA
* THIS PROJECT WILL BE LED BY ALSTOM’S SIGNALLING TEAMS BASED IN BOLOGNA AND FLORENCE IN ITALY
* TRAIN WILL BE ABLE TO OPERATE UNDER THIS NEW ETCS BASELINE 3 SYSTEM IN FOUR COUNTRIES: SWITZERLAND, ITALY, GERMANY AND AUSTRIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)