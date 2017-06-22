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BRIEF-Altamir and Apax partners announce sale by Altrafin of 8.4% of Altran share capital
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June 22, 2017 / 6:10 AM / in 2 months

BRIEF-Altamir and Apax partners announce sale by Altrafin of 8.4% of Altran share capital

1 Min Read

June 22 (Reuters) - ALTAMIR SCA

* SAYS APAX PARTNERS AND ALTAMIR ANNOUNCE SALE BY THEIR SUBSIDIARY ALTRAFIN PARTICIPATIONS OF 8.4% OF THE SHARE CAPITAL OF ALTRAN TECHNOLOGIES, AT A PRICE OF 15.0 EUROS PER SHARE

* OFFERING INCLUDING SHARES SOLD BY ALTRAFIN AND BY FOUNDING SHAREHOLDERS OF ALTRAN PART OF THE CONCERT GROUP AMOUNTS TO 11.2% OF ALTRAN SHARE CAPITAL ‍​

* FOLLOWING TRANSACTION, APAX AND ALTAMIR WILL HOLD, THROUGH THEIR SUBSIDIARY ALTRAFIN, 14,796,677 SHARES IN ALTRAN, REPRESENTING 8.4% OF THE SHARE CAPITAL.‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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