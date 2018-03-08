FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 8, 2018 / 5:23 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Altamir FY Net Income Attributable To Shareholders Down At ‍​20.9 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - ALTAMIR SCA:

* PROPOSED DIVIDEND IS EUR 0.65 PER SHARE

* END-DEC NAV PER ‍​SHARE AT EUR 21.54‍​

* FY NET INCOME ATTRIBUTABLE TO ORDINARY SHAREHOLDERS EUR ‍​20.9 MILLION VERSUS EUR 129.0 MILLION YEAR AGO

* UNLESS MAJOR EXTERNAL EVENTS, SEES GOOD LEVEL OF BUSINESS ACTIVITIES IN 2018

* IN 2018: NEW INVESTMENTS COULD BE SIX TO SEVEN FOR AMOUNT OF ABOUT € 100 MILLION AND DISPOSALS OF MIN. AMOUNT OF € 150 MILLION

* IN 2018: PORTFOLIO COS SHOULD CONTINUE TO PERFORM WELL WITH AVERAGE EBITDA GROWTH OF AROUND 7% Source text : bit.ly/2tv1qe1 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.