Healthcare
June 24, 2020 / 12:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Alteogen Enters Into Global License Agreement With A Top Pharmaceutical Company For Use Of Its Hybrozyme Technology

1 Min Read

June 24 (Reuters) - Alteogen Inc:

* ALTEOGEN ENTERS INTO A GLOBAL LICENSE AGREEMENT WITH A TOP TEN PHARMACEUTICAL COMPANY FOR USE OF ITS HYBROZYME™ TECHNOLOGY TO ENABLE SUBCUTANEOUS ADMINISTRATION OF BIOLOGIC PRODUCTS

* ALTEOGEN INC - WILL RECEIVE AN INITIAL PAYMENT OF USD 16 MILLION

* ALTEOGEN - ELIGIBLE TO GET ADDITIONAL MILESTONES UPON TTPC’S ACHIEVEMENT OF SPECIFIED DEVELOPMENT, REGULATORY & SALES MILESTONES, TOTALING $3.865 BILLION

* ALTEOGEN INC - GRANTED WORLDWIDE RIGHTS FOR TTPC TO DEVELOP MULTIPLE PRODUCTS IN COMBINATION WITH ALT-B4

* ALTEOGEN INC - WILL BE RESPONSIBLE FOR REGULATORY DEVELOPMENT AND COMMERCIAL SUPPLY OF ALT-B4 Source text for Eikon: Further company coverage:

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