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BRIEF-‍Alterra Power Says Shareholders Approve Of Innergex Arrangement
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December 15, 2017 / 12:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-‍Alterra Power Says Shareholders Approve Of Innergex Arrangement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Alterra Power Corp:

* ‍ALTERRA POWER CORP. ANNOUNCES SHAREHOLDER APPROVAL OF ARRANGEMENT​

* ALTERRA POWER - ‍99.89% OF ALTERRA SHARES REPRESENTED AT SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS WERE VOTED IN FAVOUR OF SPECIAL RESOLUTION APPROVING ARRANGEMENT​

* ALTERRA POWER - ‍ SHAREHOLDERS VOTED OVERWHELMINGLY TO APPROVE PREVIOUSLY ANNOUNCED PLAN OF ARRANGEMENT OF INNERGEX WILL ACQUIRE ALL COMMON SHARES OF CO

* ALTERRA POWER CORP - ‍WILL APPLY FOR A FINAL ORDER OF SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA APPROVING ARRANGEMENT ON OR ABOUT MONDAY, DECEMBER 18, 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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