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May 13, 2020 / 2:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Altia Amends Previous Dividend Proposal To AGM

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Altia Oyj:

* ALTIA’S BOARD OF DIRECTORS AMENDS ITS PREVIOUS DIVIDEND PROPOSAL TO THE ANNUAL GENERAL MEETING

* IN ADDITION, BOARD PROPOSES THAT AGM WOULD AUTHORISE BOARD TO DECIDE ON A SECOND DIVIDEND INSTALMENT OF UP TO A MAXIMUM OF EUR 0.21 PER SHARE.

* ALTIA’S LIQUIDITY POSITION IS GOOD AND HAS REMAINED STABLE DURING COVID-19 CRISIS

* PROPOSES TO AGM THAT AGM DECIDES ON A FIRST DIVIDEND INSTALMENT OF EUR 0.21 PER SHARE TO BE PAID ON 15 JUNE 2020.

* EXPECTS TO MAKE A SEPARATE RESOLUTION ON POSSIBLE PAYMENT OF SECOND DIVIDEND INSTALMENT NO LATER THAN IN Q4 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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