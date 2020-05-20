BRIEF-Altice Europe Reports Q1 EBITDA Up 1% Year-On-Year, Sees No Need To Change 2020 Guidance

May 20 (Reuters) - ALTICE EUROPE NV:
* Q1 TOTAL REVENUE EUR 3.63 BILLION VERSUS EUR 3.63 BILLION IN COMPANY-COMPILED CONSENSUS
* Q1 TOTAL ADJUSTED EBITDA EUR 1.31 BILLION VERSUS EUR 1.33 BILLION IN COMPANY-COMPILED CONSENSUS
* Q1 TOTAL ACCRUED CAPEX EUR 722.3 MILLION VERSUS EUR 768 MILLION IN COMPANY-COMPILED CONSENSUS
* TOTAL CONSOLIDATED NET DEBT EUR 31.2 BILLION (EUR 28.6 BILLION PRO FORMA) AT THE END OF Q1
* TOTAL ALTICE FRANCE REVENUE INCREASED BY +3.6% YOY IN Q1 TO EUR 2.64 BILLION
* OPERATING FREE CASH FLOW AMOUNTED TO EUR 592 MILLION IN Q1, GROWTH OF +11.6% YOY
* ON CORONAVIRUS: NEGATIVE FINANCIAL IMPACTS INCLUDE DELAYS IN FTTH CONSTRUCTION DURING LOCKDOWN WHICH THE GROUP EXPECTS TO CATCH-UP
* NEGATIVE IMPACT ALSO INCLUDES SALE OF EQUIPMENT WHILE SHOPS ARE CLOSED, EXPECTED TO COME BACK AT END OF Q2; ROAMING; ADVERTISING SEVERELY AFFECTED
* FOLLOWING A SOLID START TO THE YEAR, THE GROUP SEES NO CURRENT NEED TO CHANGE 2020 GUIDANCE
* OUTLOOK 2020: GUIDANCE ASSUMES LOCK-DOWNS ARE LIFTED DURING Q2 2020 AND GRADUAL ECONOMIC RECOVERY THEREAFTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)