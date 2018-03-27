FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 12:08 PM / in 39 minutes

BRIEF-Altimmune Announces Positive Data From Its Phase 2A Study Of Nasovax Intranasal Influenza Vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Altimmune Inc:

* ALTIMMUNE ANNOUNCES POSITIVE DATA FROM ITS PHASE 2A STUDY OF NASOVAX INTRANASAL INFLUENZA VACCINE AND PROVIDES AN UPDATE ON ITS PHASE 1B STUDY OF HEPTCELL TARGETED IMMUNOTHERAPY IN CHRONIC HEPATITIS B INFECTION

* ALTIMMUNE INC - HEPTCELL VACCINE WAS WELL TOLERATED BUT T-CELL IMMUNOGENICITY RESULTS WERE INCONCLUSIVE

* ALTIMMUNE - RESULTS FROM NASOVAX INTRANASAL FLU VACCINE PHASE 2A STUDY IN 60 HEALTHY INDIVIDUALS SHOWED 100% SEROPROTECTION IN MID- & HIGH-DOSE GROUPS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.