BRIEF-Altria Announces Suspension Of Operations At The Richmond Manufacturing Center

March 19 (Reuters) - Altria Group Inc:
* ALTRIA ANNOUNCES TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS AT THE RICHMOND MANUFACTURING CENTER
* ALTRIA GROUP INC - PHILIP MORRIS USA BELIEVES IT HAS SUFFICIENT FINISHED GOODS INVENTORY FOR AN EXTENDED PERIOD
* ALTRIA GROUP INC - MIDDLETON BELIEVES IT HAS SUFFICIENT FINISHED GOODS CIGAR INVENTORY FOR APPROXIMATELY 3 MONTHS
* ALTRIA GROUP INC - SECOND PM USA EMPLOYEE TESTED POSITIVE FOR COVID-19
* ALTRIA GROUP INC - DURING TEMPORARY TWO-WEEK SUSPENSION OF PLANT OPERATIONS, PM USA AND MIDDLETON WILL PAY EMPLOYEES REGULAR BASE WAGES
* ALTRIA GROUP - EXPECTS PM USA MANUFACTURING CENTER TO SUSPEND OPERATIONS FOR NEXT TWO WEEKS, THOUGH PM USA WILL CONTINUE TO MONITOR EVOLVING SITUATION Source text for Eikon: Further company coverage: