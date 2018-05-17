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May 17, 2018 / 5:53 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Altria Reaffirms Full-Year 2018 Earnings Guidance

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Altria Group Inc:

* ALTRIA REAFFIRMS FULL-YEAR 2018 EARNINGS GUIDANCE.

* DECLARES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND OF $0.70 PER SHARE.

* HOWARD WILLARD SUCCEEDS MARTY BARRINGTON AS ALTRIA’S CHAIRMAN AND CEO, FOLLOWING MR. BARRINGTON’S RETIREMENT

* ANNOUNCES EXPANSION OF ITS $1 BILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM TO $2 BILLION

* ALTRIA GROUP - ANNOUNCES EXPANSION OF SHARE REPURCHASE PROGRAM TO $2 BILLION, TO BE COMPLETED BY END OF Q2 2019

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.00, REVENUE VIEW $19.64 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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