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May 15, 2018 / 8:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Altura Energy Qtrly Adjusted Funds Flow Per Share $0.02

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Altura Energy Inc:

* ALTURA ENERGY INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS, SALE OF ASSETS FOR $28.4 MILLION AND ACCELERATION OF LEDUC-WOODBEND DEVELOPMENT

* ALTURA ENERGY INC QTRLY TOTAL AVERAGE DAILY PRODUCTION 1,215 BOE/D VERSUS 1,015 BOE/D

* ALTURA ENERGY INC QTRLY PETROLEUM AND NATURAL GAS SALES $4.5 MILLION VERSUS $4.2 MILLION

* ALTURA ENERGY INC QTRLY ADJUSTED FUNDS FLOW PER SHARE $0.02

* ALTURA ENERGY INC - ENTERED INTO AN AGREEMENT FOR SALE OF ITS EAST CENTRAL ALBERTA AND SASKATCHEWAN ASSETS FOR CASH CONSIDERATION OF $28.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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