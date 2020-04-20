Healthcare
April 20, 2020 / 5:12 PM / in an hour

BRIEF-Alumexx FY Net Turnover Up At 2.3 Million Euros

1 Min Read

April 20 (Reuters) - ALUMEXX NV:

* IN 2019, ALUMEXX N.V. ACHIEVED ORGANIC GROWTH OF 48% COMPARED TO 2018

* FY NET TURNOVER IN 2019 OF € 2.3 MILLION (2018: € 1.6 MILLION)

* ON COVID-19: CURRENTLY UNCLEAR HOW LONG THE SITUATION WILL CONTINUE OR WHAT THE IMPACT ON THE FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR 2020 COULD BE

* HAS NO LOANS AND DO NOT EXPECT THE COMPANY TO REQUIRE EXTERNAL FINANCING AS A RESULT OF THIS HEALTH SITUATION

* ALUMEXX’S FINANCIAL POSITION IS GOOD

* COVID-19: AFTER FIRST TWO MONTHS IN LINE WITH EXPECTATIONS, COMPANY GROWTH HAS DECLINED MAINLY SINCE END OF MARCH

* GROWTH HAS DECLINED SINCE THE END OF MARCH

* IT IS STILL UNCLEAR HOW LONG THE HEALTH SITUATION WILL CONTINUE OR WHAT THE IMPACT ON THE 2020 RESULTS COULD BE

* 2019 OPERATING RESULT CAME IN AT € 104.000 POSITIVE (2018: € 58.000 NEGATIVE) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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