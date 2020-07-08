BRIEF-Alumina Updates On Alcoa Of Australia Ltd Taxation Assessments

July 8 (Reuters) - Alumina Ltd:
* ATO NOW ISSUED AOA WITH NOTICES OF ASSESSMENT ASSERT CLAIMS FOR ADDITIONAL INCOME TAX PAYABLE BY AOA OF ABOUT A$214 MILLION
* NOTICES ALSO INCLUDE CLAIMS FOR COMPOUNDED INTEREST ON PRIMARY TAX AMOUNT TOTALLING ABOUT A$707 MILLION
* AOA EXPECTS TO PAY 50% OF ASSESSED PRIMARY INCOME TAX AMOUNT OUT OF CASH FLOWS IN Q3 OF 2020
* AUSTRALIAN TAXATION OFFICE (ATO) ALSO EXPECTED TO ASSESS ADMINISTRATIVE PENALTIES
* AOA WILL DEFEND ITS POSITION IN RESPECT OF ATO’S NOTICES Source text for Eikon: Further company coverage: