FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
April 13, 2018 / 4:01 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AMA Group Says Blackstone Advised Funds To Buy Its Vehicle Panel Repair Business

Reuters Staff

2 Min Read

April 13 (Reuters) - AMA Group Ltd:

* WILL DEMERGE ACAD BUSINESS INTO NEW CO TO BE LISTED ON THE AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE

* TO DEMERGE AUTOMOTIVE COMPONENT AND ENTER A$508 MILLION TRANSACTION WITH BLACKSTONE FOR VEHICLE PANEL REPAIR BUSINESS

* BLACKSTONE AGREES TO ACQUIRE VEHICLE PANEL REPAIR BUSINESS

* CO’S SHAREHOLDERS AT TIME OF DEMERGER TO RECEIVE 1 SHARE IN NEW ACAD BUSINESS CO FOR EACH SHARE THEY OWN IN AMA GROUP

* BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF PROPOSED DEMERGER

* BOARD EXPECTS THAT AT TIME OF DEMERGER, ACAD BUSINESS TO HAVE INITIAL VALUE PER SHARE IN THE RANGE OF 32 CENTS TO 36 CENTS

* TOTAL ENTERPRISE VALUE ASSUMES DEFERRED ACQUISITION CONSIDERATION AND NET DEBT FOR AMA GROUP OF $72 MILLION

* UNDER BLACKSTONE PROPOSAL, CO’S SHAREHOLDERS TO HAVE SHARES IN REMAINING AMA GROUP BOUGHT BY BLACKSTONE ADVISED FUNDS FOR 86 CENTS/SHARE

* SHAREHOLDERS TO BE GIVEN OPTION TO RECEIVE ALL CASH CONSIDERATION 86 CENTS/SHARE OR COMBINATION OF CASH & SHARES IN QUEEN TOPCO PTY LTD

* QUEEN TOPCO PTY IS NEWLY INCORPORATED UNLISTED CO FORMED BY BLACKSTONE ADVISED FUNDS TO UNDERTAKE PURCHASE OF AMA GROUP

* ALL FIGURES IN A$ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.