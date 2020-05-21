Healthcare
May 21, 2020 / 1:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-AMA Group Says Senior Executives And Board Members Have Taken 20% Reduction In Remuneration Packages

1 Min Read

May 21 (Reuters) - AMA Group Ltd:

* VOLUMES FOR MAY AND JUNE ARE LIKELY TO STILL BE IMPACTED ACROSS BUSINESS

* CLOSELY MONITORING COST IMPACTS WHICH MAY RESULT IN FURTHER DOWNSCALING OF SITES AND WORKFORCES

* SENIOR EXECUTIVES AND BOARD MEMBERS HAVE TAKEN 20% REDUCTION IN REMUNERATION PACKAGES FROM MAY 2020

* TAKEN RANGE OF INITIATIVES TO MINIMISE FINANCIAL IMPACT INCLUDING DOWNSCALING WORKFORCE

* NO CURRENT REQUIREMENT FOR A CAPITAL RAISING

* NET DEBT POSITION AT END OF APRIL IS TRACKING BETTER THAN ORIGINALLY FORECAST

* “TRAFFIC LEVELS ARE RETURNING TO PRE-COVID-19 LEVELS AS GOVERNMENT RELAXES RESTRICTIONS”

* VOLUMES FOR MAY AND JUNE ARE LIKELY TO STILL BE IMPACTED ACROSS BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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