Healthcare
February 28, 2020 / 7:59 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Amadeus Says Coronavirus Outbreak Will Impact Its Industry And Its Business In 2020

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Amadeus IT Group SA:

* THE CORONAVIRUS OUTBREAK WILL IMPACT ITS INDUSTRY AND ITS BUSINESS IN 2020, WITH A SEQUENTIAL REBOUND, IF IT REPLICATES PAST EPISODES

* BEYOND THE CORONAVIRUS OUTBREAK, IT IS CONFIDENT THAT IT IS WELL POSITIONED TO CONTINUE DELIVERING GROWTH IN PROFITS AND CASH GENERATION INTO THE FUTURE

* REVENUE AND EBITDA GROWTH LARGELY DEPENDENT ON EVOLUTION OF CORONAVIRUS

* SAYS IN JUNE 2020, BOARD WILL SUBMIT TO GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING FOR APPROVAL A FINAL GROSS DIVIDEND OF €1.30 PER SHARE, REPRESENTING A 10.6% INCREASE VERSUS. 2018 DIVIDEND AND A 50% OF REPORTED PROFIT Source text for Eikon: bit.ly/2wf1WOQ bit.ly/2TlB1sK Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below