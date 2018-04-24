FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 24, 2018 / 7:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Amalgamated Bank Says Sent Letter To Chairman Of Sturm Ruger & Company on April 19 - Sec Filing

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Amalgamated Bank Longview Funds:

* AMALGAMATED BANK LONGVIEW FUNDS - SENT LETTER TO CHAIRMAN OF STURM RUGER & COMPANY ON APRIL 19 - SEC FILING

* AMALGAMATED BANK LONGVIEW FUNDS - EXPRESS CONCERNS ABOUT STURM RUGER & COMPANY INC’S PERFORMANCE AND RISK OVERSIGHT

* AMALGAMATED BANK-IF STURM RUGER BOARD DOESN’T PUBLICLY COMMIT TO EVERYTOWN ACTIONS BY MAY 4, INTEND TO WITHHOLD SUPPORT FOR SANDRA FROMAN’S RE-ELECTION

* AMALGAMATED BANK - URGE STURM RUGER BOARD TO COMMIT TO TAKING STEPS TO PROMOTE POLICY REFORMS CONSISTENT WITH "PROFESSED GOALS" Source text: (bit.ly/2HXUSbs) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.