Healthcare
June 8, 2020 / 2:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Amara Expects Financial Performance For 2020 To Be Severely Impacted

1 Min Read

June 8 (Reuters) - Amara Holdings Ltd:

* COMPLETION DATES OF GROUP’S PROPERTY DEVELOPMENT PROJECTS IN PROGRESS EXPECTED TO BE DELAYED

* EXPECTS FINANCIAL PERFORMANCE FOR 2020 TO BE SEVERELY IMPACTED

* BARRING ANY UNFORESEEN CHANGES, AMARA BANGKOK IS SCHEDULED TO REOPEN IN JULY 2020

* SPECIALTY RESTAURANTS & FOOD SERVICES SEGMENT CONTINUED OPERATIONS THROUGHOUT CIRCUIT BREAKER PERIOD

* COMPLETION DATES OF GROUP’S PROPERTY DEVELOPMENT PROJECTS IN PROGRESS ARE EXPECTED TO BE DELAYED

* NO MATERIAL CONCERNS OVER GROUP’S ABILITY TO FULFIL NEAR-TERM DEBT OBLIGATIONS

* PUT IN PLACE COST-CONTAINMENT MEASURES SUCH AS REDUCTION OF CASUAL LABOURS, LEAVE CLEARANCE, & DEFERRED ALL DISCRETIONARY EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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