BRIEF-Amara Expects Financial Performance For 2020 To Be Severely Impacted

June 8 (Reuters) - Amara Holdings Ltd:
* COMPLETION DATES OF GROUP’S PROPERTY DEVELOPMENT PROJECTS IN PROGRESS EXPECTED TO BE DELAYED
* EXPECTS FINANCIAL PERFORMANCE FOR 2020 TO BE SEVERELY IMPACTED
* BARRING ANY UNFORESEEN CHANGES, AMARA BANGKOK IS SCHEDULED TO REOPEN IN JULY 2020
* SPECIALTY RESTAURANTS & FOOD SERVICES SEGMENT CONTINUED OPERATIONS THROUGHOUT CIRCUIT BREAKER PERIOD
* COMPLETION DATES OF GROUP’S PROPERTY DEVELOPMENT PROJECTS IN PROGRESS ARE EXPECTED TO BE DELAYED
* NO MATERIAL CONCERNS OVER GROUP’S ABILITY TO FULFIL NEAR-TERM DEBT OBLIGATIONS
* PUT IN PLACE COST-CONTAINMENT MEASURES SUCH AS REDUCTION OF CASUAL LABOURS, LEAVE CLEARANCE, & DEFERRED ALL DISCRETIONARY EXPENSES Source text for Eikon: Further company coverage: