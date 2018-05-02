FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 9:40 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Amarin Corporation Reports Q1 GAAP Loss Per Share $0.08

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Amarin Corporation PLC:

* REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES UPDATE ON OPERATIONS

* Q1 ADJUSTED NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.07 EXCLUDING ITEMS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 GAAP LOSS PER SHARE $0.08

* CORPORATION PLC - REDUCE-IT STUDY ON-TRACK FOR REPORTING TOP-LINE RESULTS BY END OF Q3 2018

* CORPORATION- NET PRODUCT REVENUE FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2018 AND 2017 WAS $43.8 MILLION AND $34.3 MILLION, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.