BRIEF-Amarin Corporation Reports Q1 GAAP Loss Per Share $0.08

May 2 (Reuters) - Amarin Corporation PLC:
* REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES UPDATE ON OPERATIONS
* Q1 ADJUSTED NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.07 EXCLUDING ITEMS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.08 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CORPORATION PLC - REDUCE-IT STUDY ON-TRACK FOR REPORTING TOP-LINE RESULTS BY END OF Q3 2018
* CORPORATION- NET PRODUCT REVENUE FOR THE THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2018 AND 2017 WAS $43.8 MILLION AND $34.3 MILLION, RESPECTIVELY Source text for Eikon: Further company coverage: