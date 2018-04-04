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April 4, 2018 / 9:21 AM / in 18 hours

BRIEF-Amarin estimates net product revenue for Q1 to be about $43 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Amarin Corporation PLC:

* AMARIN UPDATES FIRST QUARTER REVENUE GUIDANCE, REITERATES FULL YEAR GUIDANCE AND UPDATES ON REDUCE-IT CARDIOVASCULAR OUTCOMES STUDY PROGRESS AND VASCEPA PROMOTION INITIATIVES

* ESTIMATES THAT NET PRODUCT REVENUE FOR ITS FIRST FISCAL QUARTER IS LIKELY TO BE APPROXIMATELY $43 MILLION

* ‍WITH RESPECT TO FY 2018 NET PRODUCT REVENUE EXPECTATIONS, CONTINUES TO BELIEVE ON TRACK TO ACHIEVE PRODUCT REVENUE OF AT LEAST $230 MILLION ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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