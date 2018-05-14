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May 14, 2018 / 10:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amazon Announces Plan To Open Sixth Ohio Fulfillment Center In West Jefferson

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Amazon.com Inc:

* AMAZON CONTINUES INVESTMENT AND GROWTH IN OHIO WITH NEW WEST JEFFERSON FULFILLMENT CENTER

* AMAZON.COM INC - NEW FACILITY WILL EMPLOY MORE THAN 1,500 FULL-TIME ASSOCIATES

* AMAZON - ANNOUNCED PLANS TO OPEN SIXTH OHIO FULFILLMENT CENTER IN WEST JEFFERSON, WHICH WILL CREATE MORE THAN 1,500 FULL-TIME POSITIONS BY END OF 2019

* AMAZON.COM INC - TO LAUNCH OPERATIONS AT FULFILLMENT CENTERS IN NORTH RANDALL AND MONROE BY END OF 2018, AND IN EUCLID IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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