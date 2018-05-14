BRIEF-Amazon Announces Plan To Open Sixth Ohio Fulfillment Center In West Jefferson

May 14 (Reuters) - Amazon.com Inc:
* AMAZON CONTINUES INVESTMENT AND GROWTH IN OHIO WITH NEW WEST JEFFERSON FULFILLMENT CENTER
* AMAZON.COM INC - NEW FACILITY WILL EMPLOY MORE THAN 1,500 FULL-TIME ASSOCIATES
* AMAZON - ANNOUNCED PLANS TO OPEN SIXTH OHIO FULFILLMENT CENTER IN WEST JEFFERSON, WHICH WILL CREATE MORE THAN 1,500 FULL-TIME POSITIONS BY END OF 2019
* AMAZON.COM INC - TO LAUNCH OPERATIONS AT FULFILLMENT CENTERS IN NORTH RANDALL AND MONROE BY END OF 2018, AND IN EUCLID IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: