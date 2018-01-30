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January 30, 2018 / 12:08 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Amazon, Berkshire And JPMorgan To Partner On U.S. Employee Healthcare

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Jpmorgan Chase & Co:

* AMAZON, BERKSHIRE HATHAWAY AND JPMORGAN CHASE & CO. TO PARTNER ON U.S. EMPLOYEE HEALTHCARE

* JPMORGAN -INITIAL FOCUS OF NEW CO WILL BE ON TECHNOLOGY SOLUTIONS TO PROVIDE U.S. EMPLOYEES WITH SIMPLIFIED,HIGH-QUALITY HEALTHCARE AT REASONABLE COST

* JPMORGAN CHASE & CO - EFFORT ANNOUNCED IS IN ITS EARLY PLANNING STAGES

* JPMORGAN CHASE & CO - THREE COS WILL PURSUE THE OBJECTIVE THROUGH AN INDEPENDENT CO, “FREE FROM PROFIT-MAKING INCENTIVES AND CONSTRAINTS” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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