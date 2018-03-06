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Market News
March 6, 2018 / 6:12 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Amazon expands grocery delivery from Whole Foods market to Atlanta and San Francisco

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Amazon.Com Inc:

* AMAZON EXPANDS GROCERY DELIVERY FROM WHOLE FOODS MARKET TO ATLANTA AND SAN FRANCISCO

* AMAZON.COM INC- ‍LAUNCHED FREE TWO-HOUR DELIVERY OF NATURAL AND ORGANIC PRODUCTS FROM WHOLE FOODS MARKET THROUGH PRIME NOW IN ATLANTA AND SAN FRANCISCO​

* AMAZON.COM INC - ‍SERVICE FIRST LAUNCHED LAST MONTH WITH PLANS FOR CONTINUED EXPANSION ACROSS U.S. THROUGHOUT 2018​

* AMAZON.COM INC SAYS ‍PRIME MEMBERS RECEIVE TWO-HOUR DELIVERY FOR FREE AND ULTRA-FAST DELIVERY WITHIN ONE HOUR FOR $7.99 ON ORDERS OF $35 OR MORE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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