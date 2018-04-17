FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 17, 2018 / 9:09 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Amazon Launches The International Shopping Experience In The Amazon Shopping App

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Amazon.com Inc:

* AMAZON LAUNCHES THE INTERNATIONAL SHOPPING EXPERIENCE IN THE AMAZON SHOPPING APP

* AMAZON.COM INC - NEW ZEALAND CUSTOMERS CAN BROWSE AND SHOP OVER 45 MILLION ELIGIBLE ITEMS THAT CAN BE SHIPPED TO THEIR COUNTRY FROM UNITED STATES

* AMAZON.COM - ‘INTERNATIONAL SHOPPING’ EXPERIENCE AVAILABLE ON MOBILE BROWSER & MOBILE APP WITHIN AMAZON SHOPPING APP FOR BOTH IOS AND ANDROID MOBILE DEVICES

* AMAZON.COM - INTERNATIONAL SHOPPING EXPERIENCE OFFERS SHOPPING IN 5 LANGUAGES, INCLUDING ENGLISH, SPANISH, SIMPLIFIED CHINESE, GERMAN, BRAZILIAN PORTUGUESE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.