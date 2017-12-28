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December 28, 2017 / 3:41 PM / in 33 minutes

BRIEF-Ambac Financial Announces Purchase Of COFINA Bonds And Withdrawal Of COFINA Bondholder Objection ​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 28 (Reuters) - Ambac Financial Group Inc:

* AMBAC FINANCIAL GROUP - ‍AMBAC ASSURANCE CORPORATION ENTERED DEAL WITH BONDHOLDERS TO PURCHASE CERTAIN SALES TAX REVENUE CAPITAL APPRECIATION BONDS​

* AMBAC FINANCIAL SAYS IN RELATION TO PURCHASE, COFINA BONDHOLDERS HAVE WITHDRAWN THEIR OBJECTION TO REHABILITATOR‘S SEPT 25 MOTION

* AMBAC FINANCIAL - AAC NOW OWNS 58% OF ITS INSURED COFINA BONDS WITH PURCHASE OF CERTAIN SALES TAX REVENUE CAPITAL APPRECIATION BONDS Source text for Eikon: Further company coverage:

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